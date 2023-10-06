На второй региональный краеведческий конкурс «Край героев» поступило 25 заявок от творческих команд учеников из разных уголков региона

Экспертное жюри конкурса приступило к оценке работ.

Напомним, что отбор творческих работ стартовал в Мурманской области в сентябре. Заявки на участие в конкурсе поступили от юных северян из Мурманска, Кировска, Александровска, а также Ловозерского, Кандалакшского, Терского и Кольского районов. Они создали видеосюжеты о героях Великой Отечественной войны, родившихся в нашем регионе или участвовавших в обороне Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, из поступивших работ жюри выберет 5 лучших. Результаты будут объявлены 11 октября в группе Мурманского областного краеведческого музея в социальной сети «ВКонтакте». Командам, вышедшим в финал, предстоит продемонстрировать знания о родном крае в интеллектуальной игре «Война в Заполярье». Как и в прошлом году, юные северяне будут бороться за главный приз – посещение Музея Победы в Москве – ведущего российского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Конкурс «Край героев» впервые прошёл в Мурманской области в прошлом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Его основная цель – заинтересовать подрастающее поколение в исследовании героического прошлого нашего региона. Победителем первого краеведческого конкурса стала команда «Экипаж «Погодинцы» из Полярного.

Фото: https://gov-murman.ru