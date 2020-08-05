На второй технологической секции обогатительной фабрики Кольской ГМК внедрена оптимизационная система-советчик

Её в рамках реализации инструментов программы «Индустрия 4.0» ввели в промышленную эксплуатацию специалисты КГМК и Цифровой лаборатории «Норникеля».

Оптимизационная система-советчик затрагивает главные функциональные переделы фабрики - измельчения, классификации и флотации, и позволяет оптимизировать их работу при помощи «подсказок». Они формулируются исходя из анализа большого количества данных о технологических показателях (производительность оборудования, расход воды и реагентов и т.д.) и измеряемых параметрах сырья (качество помола – тонины, плотность пульпы, гранулометричесого состава слива гидроциклонов и т.д.).

На начальном этапе работы адекватность «подсказок» системы анализирует технологический персонал фабрики. При этом в случае, если анализ подтверждает правильность действий оператора, электронный подсказчик запоминает параметры процесса, совершенствуя и обучая сам себя. В дальнейшем решения по управлению технологическим процессом система будет принимать самостоятельно, тем самым исключив человеческий фактор и возможные ошибки.

Ожидаемый эффект от применения системы-советчика – максимальное увеличение показателей по извлечению никеля. В дальнейшем планируется интегрировать её в действующую АСУТП фабрики.

Внедрение мирового опыта по цифровизации производства КГМК и «Норникеля» продолжается. Сегодня на обогатительной фабрике внедряются сразу несколько инновационных проектов: по апробации поточного анализатора качества руды, разработке экспресс-метода определения вкрапленности никельсодержащих минералов. В планах компании и устройство здесь «Цифрового хвостохранилища». Его проект на конкурсе «MiningDigital» в рамках международного форума «Minex» занял третье место.