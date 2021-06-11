На выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны

Россияне скорее отдадут свои голоса за кандидатов в депутаты, представивших проекты в масштабе региона или страны, а не отдельного населенного пункта. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» послек опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, планирующих пойти на выборы.

На выборах депутатов Государственной Думы 39% россиян скорее проголосует за кандидата, который предлагает масштабные проекты на уровне региона или всей страны. По их мнению, результат общероссийских и региональных законодательных инициатив будет более заметен: «Главное — чтобы в стране было спокойно, а в регионе договоримся». Напротив, 30% скорее отдадут предпочтение тому, кто обещает заняться проектами на уровне конкретного населенного пункта. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что города и села, особенно небольшие и удаленные от столиц, очень нуждаются во внимании законодателей: «У нас город пенсионеров — без денег и перспектив, и это нужно менять»; «Депутат должен радеть за свою малую родину». Каждый третий опрошенный (31%) затруднился дать однозначный ответ на этот вопрос.

Мужчины готовы поддержать кандидатов, предлагающих региональные и общероссийские изменения, значительно активнее, чем кандидатов, предлагающих локальные проекты (42 и 26% соответственно). Среди женщин же практически поровну тех, кто готов поддержать и тех, и других кандидатов в депутаты (36 и 34%).

Напомним, по итогам электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Государственной Думы от Мурманской области уверенную победу одержала сенатор РФ, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, представляющая в настоящее время наш регион в верхней палате.

«Более 74 тысячи голосов, отданных за кандидатов «Единой России», - это хороший электоральный результат, считает политолог Игорь Алексеев. - Во-первых, он свидетельствует о росте доверия к партии. Во-вторых, демонстрирует поддержку северянами стратегических направлений развития региона, выработанных командой под руководством секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса».

«По качеству жизни область уверенно выходит в пул лидеров и по СЗФО, и по России. Свидетельство тому - недавно опубликованный рейтинг социально-экономического положения регионов, где Мурманская область поднялась сразу на 15 пунктов», - добавил политолог.