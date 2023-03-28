На выездном заседании экспертного совета обсудили процессы импортозамещения на объектах топливно-энергетического комплекса

Сегодня на базе филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» в Мурмашах прошло выездное заседание экспертного совета комитета по энергетике Государственной Думы РФ по законодательному регулированию вопросов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Мероприятие прошло под председательством депутата Госдумы РФ, заместителя председателя комитета по энергетике Игоря Ананских.

С приветственным словом к участникам в том числе обратился министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев: «Снижение зависимости от зарубежных технологий и переход на отечественную продукцию - одна из приоритетных задач всех энергокомпаний нашей области. Благодарю организаторов за возможность ещё раз обсудить возможные варианты».

В рамках темы «Импортозамещение и инновации российских компаний для нужд производителей электрической и тепловой энергии» на заседании обсудили предложения по развитию ТЭК России в условиях санкционных ограничений, оперативное внедрение российскими компаниями программ импортозамещения, развитие промышленности и повышение конкурентоспособности.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, участие в сессии приняли представители предприятий Группы «Газпром энергохолдинг»: «ТГК-1», «Мосэнерго», «МОЭК», представители производителей отечественного оборудования для энергетики, которые развивают инновационные технологии по программе импортозамещения.

Фото: https://gov-murman.ru