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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 14:30

На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Полярных Зорях в рамках выездного заседания правительства Мурманской области был рассмотрен вопрос об итогах работы Кольской АЭС в 2023 году и перспективах развития предприятия на ближайший период.

И.о. директора КАЭС Владимир Матвеев напомнил, что Кольская атомная электростанция – главный производитель электроэнергии в Мурманской области. 2023 год стал для предприятия очень удачным в производственном отношении. 16 декабря выполнен план по выработке электроэнергии в объёме 10,2 млрд кВтч. Также в декабре удалось достичь рекордных показателей по суточной выработке и нагрузке. Третий раз подряд Кольская станция стала лучшей в России в области культуры безопасности.

«То, что вчера было рекордом, сегодня нижняя планка. Мы уверенно шли к этому – повысили установленную мощность 3 и 4 энергоблоков благодаря проведению большого объёма работ по модернизации в 2011 и 2016 годах и внедрили комплекс системной противоаварийной автоматики. Модернизация комплекса позволила сохранить динамическую устойчивость оборудования энергосистемы Мурманской области и северной части Республики Карелия, а также увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита на 125 МВт», – сообщил Владимир Матвеев.

В ближайшие годы на Кольском полуострове начнется строительство двухблочной станции с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый. Для площадки под будущий объект выбрали берег озера Имандра в районе Кунчаст-губы, где и грунты, и рельеф, и сейсмические характеристики оптимальны.

В связи с ожидаемым существенным ростом электропотребления в промышленном секторе Мурманской области прорабатывается также вопрос повторного продления сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 действующей Кольской АЭС после 2033 и 2034 годов.

КАЭС станет пилотной площадкой для создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода методом электролиза. Продукцией СИКа станет особо чистый водород, сжатый до 400 атм. с годовым объемом производства до 150 тонн.

На специализированном комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов 30 декабря прошлого года введена в промышленную эксплуатацию установка по производству борной кислоты – важного элемента в производственном цикле атомной станции. На Кольской АЭС планируют производить 60-70 тонн борной кислоты в год. В первую очередь она пойдёт на собственные нужды АЭС в объёме 25-30 тонн в год. Остальное предложат другим потребителям.

«Кольская АЭС была обозначена распоряжением правительства РФ как перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных (ЦОД). ЦОД станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами «умного города», поддержки туризма и других важных направлений развития региона», – отметил Владимир Матвеев.

Кольская АЭС принимает активное участие в реализации всех социальных проектов на территории муниципалитета. Благодаря тесному взаимодействию руководства Кольской АЭС с администрацией города Полярные Зори в 2023 году было реализовано 19 мероприятий на сумму более 165 млн рублей. Реконструированы бульвар «Северное сияние «2.0», набережная городского парка и «Спорт-остров», состоялось открытие лыжной базы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики в рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, которое действует уже более 10 лет, дополнительные отчисления из бюджета региона в размере более 400 млн рублей будут направлены на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори в 2024 году. С 2019 по 2023 годы в рамках социальных соглашений вместе с региональным правительством профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых более 790 млн – средства областного бюджета. 

 

Фото: пресс-служба Кольской АЭС

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