Заместитель главного судебного пристава Мурманской области Андрей Владимирович Зубов покорил очередную вершину – самую высокую гору Африки – Килиманджаро.

Килиманджаро – это спящий вулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, который является высочайшей точкой̆ на континенте. На высоте 5895 метров над уровнем моря Андрей Зубов поднял флаг ФССП России. Восхождение состоялось в составе международной группы, в которую входили представители России, Канады, Германии, Бельгии, Франции, США и Украины, всего 15 человек.

По статистике только 60% желающих поднимаются на вершину горы, так как требуется долгий и сложный процесс акклиматизации. Для акклиматизации группа, в которую входил Андрей Зубов, восходила на вершину горы в течении 6 дней. Несмотря на то, что в гору поднялись все члены группы, четверым понадобилась экстренная помощь спасателей. Ещё две группы альпинистов сошли с дистанции из-за сильного ветра, не дойдя до вершины.

Ранее, в 2019 году, Андрею Зубову уже покорилась самая высокая горная вершина России и Европы – Эльбрус (высота 5642 метра).

«Восхождение - занятие не из лёгких, - отметил Андрей Зубов. - Я занимаюсь бегом, плаванием, лыжными гонками, что помогает мне при восхождениях в горы. Но самое главное – это одержать победу над самим собой».