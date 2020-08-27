На выставках региональной программы форума «Армия-2020» на Северном флоте впервые будет показан БРК «Бал»

С 27 по 29 августа в трёх гарнизонах Северного флота в рамках форума «Армия-2020» состоятся выставки исторического и современного вооружения и военной техники. Впервые в Североморске жителям Мурманской области будет продемонстрирован береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал», недавно поступивший на вооружение отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил. Его и другой ракетный комплекс «Бастион», который уже неоднократно участвовал в военных парадах, перевезли из пункта постоянной дислокации в военный городок соединения надводных кораблей Северного флота.

Среди артиллерийского вооружения в Североморске зрители также увидят противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», миномётное орудие «Нона-К» и реактивную систему залпового огня «Град».

В Печенгском районе вниманию жителей Кольского полуострова будут представлены «арктические» танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские орудия «Акация», зенитные ракетные комплексы «Тунгуска» и «Стрела-10», а также различная бронированная техника высокой проходимости.

Сегодня в 9 часов состоится торжественное открытие региональной программы форума в Североморске. Традиционно оно пройдёт с участием руководства Мурманской области, командования и военнослужащих Северного флота. После митинга экипажи боевых кораблей пройдут торжественным маршем перед трибунами.

Для жителей и гостей флотской столицы с 10 до 18 часов три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции.

На североморских причалах для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Адмирал Харламов», судно комплексного материально-технического обеспечения «Эльбрус», новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», один из самых больших в мире океанских буксиров — спасательный буксир «Николай Чикер», рейдовый водолазный катер «Иван Швец».

В Сафоново на территории музея ВВС Северного флота, помимо постоянно действующих выставок, будет показана бронетехника исторического взвода: легендарный средний танк Т-34-85, американский М3Lee, поднятый несколько лет назад водолазами Северного флота с затонувшего в годы войны у острова Кильдина транспорта «Баллот», самоходные установки ИСУ-152 и СУ-100, восстановленные личным составом отдельного ремонтно-восстановительного батальона флота.

В Печенгском районе под Корзунуво на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие соединения продемонстрируют навыки владения современной боевой техникой. В 11 часов 29 августа начнётся танковое шоу в исполнении механиков-водителей танкового батальона. Посетителей мероприятия увидят «летающие» арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина. Заполярные танкисты приготовили ряд сюрпризов для зрителей.

29 августа в Североморске с 10 до 18 часов будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в котором все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения региональной программы форума «Армия-2020» на Северном флоте состоится научно-практическая конференция «Результаты экспедиционной и исследовательской деятельности Северного флота», на которой будут рассмотрены результаты исследований экспедиций Северного флота в Арктике и по местам боёв Великой Отечественной войны в Заполярье в районе Алакуртти и Лиинахамари.