На выставке форума «АРХ Москва» мастер-план Мурманской агломерации получил почётный диплом «Лучший проект России 2024 – 2026» в номинации «Концепция развития»

Премия «Проект Россия» вручается с 2018 года, и за этот период проходили конкурсы проектов в самых разных областях. В этот раз приглашенному жюри предлагалось сравнить их между собой. В результате было отобрано 50 проектов — от Москвы до Дубая и от Арктики до Кавказа и от концепций развития набережных до мастер-планов целых республик. В число победителей среди концепций развития вошёл мастер-план Мурманской агломерации, получив почётный диплом «Лучший проект России 2024 – 2026».

Мастер-план Мурманской агломерации, в состав которой входит Мурманск, Кольский округ и ЗАТО г. Североморск с их подведомственными территориями, разработан правительством Мурманской области при участии «ДОМ.РФ». Над проектом работали архитектурные бюро «Новая земля», «Snou project», институт территориального планирования «Урбаника», российский исследовательский центр «Картфонд», бюро «Лабград» и проектно-консалтинговое бюро «Шередега Консалтинг».

«Мы чётко следуем мастер-плану, реализуем проекты, результаты которых уже заметны и оценены жителями Мурманска и области — путь к развитию идёт по намеченной траектории», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Благодаря реализации мастер-плана, в регионе впервые с советских времен началась масштабная комплексная застройка. В частности, продолжается строительство жилых комплексов в Коле и Мурманске. Кроме того, активно ведутся работы по благоустройству общественных пространств: завершены проекты на Поморской набережной в Коле, восстановлен городской парк в Североморске, открыта новая пешеходная улица в историческом центре и продолжается его комплексное благоустройство.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, при разработке мастер-плана Мурманской агломерации учитывались результаты опросов жителей, что сориентировало работу урбанистов и градостроителей на реальные потребности людей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569385/#&gid=1&pid=1