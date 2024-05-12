На выставке-форуме «Россия» прошёл День экспорта

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл День экспорта, посвящённый национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В деловой программе мероприятий приняли участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

День экспорта начался с интерактивной презентации цифровой платформы «Мой экспорт», которая предлагает бизнесу 125 финансовых и нефинансовых услуг, упрощающих работу на внешних рынках. На пленарной сессии в формате мастер-лекции «Экспортный драйв» с участием первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова и генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной обсудили пути развития отечественного экспорта в прошлом, настоящем и будущем. Своим опытом выхода и работы на внешних рынках поделились представители ведущих российских компаний: «Росатом», «Трансмашхолдинг», «ЭФКО» и др.

Гости Дня экспорта смогли посетить сессию Минпромторга «Экспорт как драйвер экономического роста регионов», бизнес-игру для предпринимателей и молодых специалистов «Экспортная регата» от Российского экспортного центра, а также круглый стол на тему подготовки кадров в области внешнеэкономической деятельности от Минпромторга, Минсельхоза, Российского союза промышленников и предпринимателей и Школы экспорта РЭЦ.

Для компаний были организованы два мероприятия, которые позволили пообщаться с представителями бизнес-сообщества и экспертами и обменяться опытом работы на мировом рынке: сессия «Как создать международный стартап и сопровождать 100+ брендов на азиатских онлайн-рынках» и презентация успешных экспортных кейсов в сфере высокотехнологичной продукции.

Отдельное направление Дня экспорта было посвящено молодёжной повестке. Так, молодые предприниматели, школьники, абитуриенты и студенты, интересы которых связаны со сферой ВЭД, смогли принять участие в бизнес-игре Школы экспорта РЭЦ «Экспорт. Карьерный трек», а также послушать сессию «Международная кооперация молодых промышленников», которую провели Минпромторг, Клуб молодых промышленников и Росмолодёжь.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на стенде Мурманской области гости выставки смогли ознакомится с экспортным потенциалом региона, крупными предприятиями-экспортерами в таких отраслях промышленности как горнодобывающая, металлургическая, рыбная, а также организациями, осуществляющими экспорт туристических услуг.

Отметим, по итогам внешнеторговой деятельности за 2023 год среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, Мурманская область занимает третье место по объёмам экспорта. География поставок составляет 58 стран (включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки).

Фото: https://gov-murman.ru