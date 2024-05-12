Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровняхМурманчан приглашают на многочисленные мероприятия «Больших семейных выходных»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.24 18:00

На выставке-форуме «Россия» прошёл День экспорта

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл День экспорта, посвящённый национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В деловой программе мероприятий приняли участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

День экспорта начался с интерактивной презентации цифровой платформы «Мой экспорт», которая предлагает бизнесу 125 финансовых и нефинансовых услуг, упрощающих работу на внешних рынках. На пленарной сессии в формате мастер-лекции «Экспортный драйв» с участием первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова и генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной обсудили пути развития отечественного экспорта в прошлом, настоящем и будущем. Своим опытом выхода и работы на внешних рынках поделились представители ведущих российских компаний: «Росатом», «Трансмашхолдинг», «ЭФКО» и др.

Гости Дня экспорта смогли посетить сессию Минпромторга «Экспорт как драйвер экономического роста регионов», бизнес-игру для предпринимателей и молодых специалистов «Экспортная регата» от Российского экспортного центра, а также круглый стол на тему подготовки кадров в области внешнеэкономической деятельности от Минпромторга, Минсельхоза, Российского союза промышленников и предпринимателей и Школы экспорта РЭЦ.

Для компаний были организованы два мероприятия, которые позволили пообщаться с представителями бизнес-сообщества и экспертами и обменяться опытом работы на мировом рынке: сессия «Как создать международный стартап и сопровождать 100+ брендов на азиатских онлайн-рынках» и презентация успешных экспортных кейсов в сфере высокотехнологичной продукции.

Отдельное направление Дня экспорта было посвящено молодёжной повестке. Так, молодые предприниматели, школьники, абитуриенты и студенты, интересы которых связаны со сферой ВЭД, смогли принять участие в бизнес-игре Школы экспорта РЭЦ «Экспорт. Карьерный трек», а также послушать сессию «Международная кооперация молодых промышленников», которую провели Минпромторг, Клуб молодых промышленников и Росмолодёжь.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на стенде Мурманской области гости выставки смогли ознакомится с экспортным потенциалом региона, крупными предприятиями-экспортерами в таких отраслях промышленности как горнодобывающая, металлургическая, рыбная, а также организациями, осуществляющими экспорт туристических услуг.

Отметим, по итогам внешнеторговой деятельности за 2023 год среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, Мурманская область занимает третье место по объёмам экспорта. География поставок составляет 58 стран (включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки).

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Россия/Река». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Даёшь МРОТ: 65% россиян поддерживают повышение до 30 тысяч рублей, каждый четвертый предлагает увеличить ещё больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 70 копеек, евро укрепляется почти на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика