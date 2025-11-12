Отгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в год
На выставке представят уникальные фотографии, запечатлевшие лучшие моменты волонтёрских экспедиций

12 ноября в 17.30 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытие фотовыставки, посвящённой результатам работы волонтёров экологического проекта «Чистая Арктика» и проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки».

Жители и гости Мурманска смогут увидеть уникальные фотографии, запечатлевшие лучшие моменты волонтёрских экспедиций федерального экологического проекта «Чистая Арктика» и проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области «От родника до океана. Маяки», состоявшиеся летом 2025 года. (6+)

За пять лет проект «Чистая Арктика» превратился из инициативной группы в масштабное экологическое движение: к его экспедициям присоединились почти 10 тысяч добровольцев, которые собрали более 22 тысяч тонн отходов и очистили 1101 гектар арктических территорий.

В год 80-летия Победы и год Защитника Отечества волонтёры «Чистой Арктики» и Единого волонтёрского центра занимались не только уборкой территорий, но и благоустраивали братские могилы в местах боев Великой Отечественной войны. В рамках проекта «От родника до океана» волонтёры восстановили десять памятников Великой Отечественной войны на полуостровах Средний и Рыбачий, волонтеры «Чистой Арктики» параллельно работали на других локациях.

В церемонии открытия примут участие руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, руководитель волонтёрских групп проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина.

 

 

