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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 13:30

На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

В павильоне №15 на ВДНХ в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Строим будущее». На них гости павильона могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.

В открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провёл экскурсию для детей из новых территорий.

Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса – реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне представлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского. А мультимедийная инсталляция показывает, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.

Экспозиция вышла действительно впечатляющей, отметил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

«Впечатления потрясающие – на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6-10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме – здесь будет очередь детей стоять», – сказал он после осмотра экспозиции.

Развитие транспортной отрасли – одно из необходимых условий для развития страны, отметил министр транспорта России Виталий Савельев.

«В следующем году транспортному комплексу исполняется 215 лет. Это история, которую нам нельзя забывать. Мы делаем всё возможное, чтобы граждане получали качественные услуги. Передвижение, мобильность населения – один из главных факторов уровня жизни, к повышению которого мы стремимся», – подчеркнул министр.

В свою очередь, на экспозиции Минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Например, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключён к системе «Безопасный город».

Кроме того, на выставке особое внимание уделили развитию туристической инфраструктуры – в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» посетители могут узнать о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. Отдельный зал заняла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – здесь можно познакомиться с историей ведомства и узнать о перспективах его развития.

Часть экспозиции посвящена восстановлению новых регионов России. Для донецких детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям – речь идёт о строительстве нового жилья, формировании комфортной городской среды и прочем.

«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть, чем гордиться. Возведено 850 миллионов квадратных метров жилья на территории наших регионов. Большое количество проектов реализовано по программе «Формирование комфортной городской среды». Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», – сказал Ирек Файзуллин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная выставка-форум «Россия» – это главные достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года.

 

Фото (Фотохост-агентство РИА «Новости»): https://gov-murman.ru

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