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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 10:15

На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска

Вчера в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» подписано соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Хибинской тепловой компанией.

Новый резидент планирует реализацию проекта по модернизации системы теплоснабжения Кировска. Проект также предусматривает подключения новых потребителей тепловой энергии в развивающихся секторах экономики. Общий объём инвестиций составит более 1 млрд рублей.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в период реализации инвестиционного проекта АО «ХТК» планирует обеспечивать необходимым уровнем надежности теплоснабжения существующих потребителей, а также создать условия для подключения новых потребителей, работающих в сфере туризма, культуры и производства.

«С 2024 по 2033 годы мы проведём поэтапную реконструкцию тепловых сетей города Кировск, оснастим объекты теплоснабжения приборами учёта, выполним модернизацию систем управления и прочие мероприятия. Это позволит повысить надежность теплоснабжения жителей города, поднять энергоэффективность и снизить потери тепла, а также подключить новых потребителей тепловой энергии – предприятия туристического и сервисного секторов – в размере 15,7 Гкал/час. В комплексе наш проект позволит сдерживать рост тарифов на тепловую энергию», – сообщил генеральный директор АО «Хибинская тепловая компания» Александр Николичев.

«Обеспечивать надёжное энергоснабжение людей, особенно в Арктике, – актуальная и важная задача. Кроме того, повышение энергоэффективности региональной экономики является одним из элементов устойчивого экономического роста. Режим АЗРФ создаёт условия для реализации таких инвестиционных проектов с применением инструментов государственной поддержки. Резиденту гарантированы нулевой налог на имущество и сниженный до 5% налог на прибыль первые пять лет, нулевой налог на землю первые три года, субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест будет действовать 10 лет. Мы будем комплексно сопровождать проект на всех этапах реализации, оказывать содействие в эффективном взаимодействии нового резидента с органами федеральной и региональной власти, предоставлять сервисы и услуги», – отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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