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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 15:00

На выставке «Россия» служба занятости Мурманской области представила онлайн-симулятор для подготовки к собеседованию

В рамках Форума национальных достижений, который проходит с 3 по 27 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, служба занятости Мурманской области представила несколько своих проектов.

В рамках тематического дня «Кадровая политика для современного рынка труда» в павильоне Мурманской области состоялась презентация сервиса «Собеседка». Новый сервис представляет собой игровой тренажер собеседования и позволяет соискателям изучить популярные вопросы рекрутеров, отрепетировать ответы и добавить уверенности в своих силах для настоящего интервью с работодателем. Для того, чтобы успешно «пройти собеседование», игроку необходимо набрать не менее 80 баллов. Гости площадки с интересом знакомились с онлайн-сервисом, делились своими положительными отзывами. Также опыт службы занятости Мурманской области взяли на вооружение для внедрения в свою работу и коллеги из других регионов.

«Для многих собеседование является довольно серьезным испытанием. Как себя вести, как лучше ответить на вопросы интервьюера – эти и другие темы волнуют большинство соискателей накануне. Наш новый сервис может помочь кандидатам попрактиковаться в прохождении собеседования и усовершенствовать свои навыки самопрезентации, не выходя из дома», – отметила начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта Анастасия Щеулова.

Напомним, что интерактивные сервисы кадрового центра «Работа России» стали доступны соискателям благодаря комплексной модернизации службы занятости, реализованной в нашем регионе в прошлом году в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Ознакомиться с сервисом можно по ссылке:  https://sobesedka.site/

Кроме того, в рамках тематического дня гостей выставки ожидало виртуальное путешествие по Кольскому Заполярью на квизе «Держим курс на Север». Во время игры участники знакомились с уникальными достопримечательностями Мурманской области, узнавали о коренном населении, климате, флоре и фауне, городах и даже кулинарных особенностях нашего Северного края. Все участники квиза получили памятные призы с арктической тематикой. Также на площадке все желающие могли получить консультацию о работе в условиях Крайнего Севера от представителей службы кадрового сопровождения «Курс на Север».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ещё одной занимательной площадкой стала профориентационная экспресс-игра «Профессия в мешке». Участникам предлагалось вытащить из мешка кубик, на котором изображены инструменты труда рабочих профессий, которые являются традиционными для рынка труда нашего региона или наиболее востребованы в настоящее время. Всем, кто правильно угадал большинство профессий, были вручены памятные подарки.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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