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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 15:00

На выставке «Россия» специалисты социальных учреждений Мурманской области представили опыт в области защиты интересов семей с детьми

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». На стенде Кольского Заполярья в рамках одного из тематических дней специалисты областных учреждений социального обслуживания презентовали свой опыт и провели для посетителей выставки активности «для всей семьи».

Отличительной чертой площадки стала арктическая тематика представленных мероприятий.

Так, гости всех возрастов с большим интересом участвовали в интерактивной игре «Чудеса Кольского Заполярья», проявляли эрудицию, разгадывая «арктический» кроссворд, а также могли поучаствовать в художественном семейном мастер-классе, где каждый смог нарисовать животных – обитателей Кольского Севера. Все участники площадки получили памятные сувениры с узнаваемыми достопримечательностями Мурманской области.

«Мы подобрали такие активности, которые сочетают в себе развлекательную и познавательную функции. Это отличный способ интересно провести семейный досуг, проверить свою эрудицию или узнать что-то новое, а элемент соперничества повышает мотивацию и способствует сплочению семьи», – рассказала директор Апатитского комплексного центра социального обслуживания Светлана Марченко.

Кроме того, посетителям выставки также был презентован видеоролик «Арктика глазами детей».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, форум национальных достижений проходит с 3 по 27 февраля в Москве в рамках выставки «Россия». Его основная цель – представить широкой аудитории достижения всех регионов нашей страны. В рамках тематического дня, 7 февраля, прошло более 130 мероприятий для всей семьи.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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