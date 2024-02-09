На выставке «Россия» специалисты социальных учреждений Мурманской области представили опыт в области защиты интересов семей с детьми

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства». На стенде Кольского Заполярья в рамках одного из тематических дней специалисты областных учреждений социального обслуживания презентовали свой опыт и провели для посетителей выставки активности «для всей семьи».

Отличительной чертой площадки стала арктическая тематика представленных мероприятий.

Так, гости всех возрастов с большим интересом участвовали в интерактивной игре «Чудеса Кольского Заполярья», проявляли эрудицию, разгадывая «арктический» кроссворд, а также могли поучаствовать в художественном семейном мастер-классе, где каждый смог нарисовать животных – обитателей Кольского Севера. Все участники площадки получили памятные сувениры с узнаваемыми достопримечательностями Мурманской области.

«Мы подобрали такие активности, которые сочетают в себе развлекательную и познавательную функции. Это отличный способ интересно провести семейный досуг, проверить свою эрудицию или узнать что-то новое, а элемент соперничества повышает мотивацию и способствует сплочению семьи», – рассказала директор Апатитского комплексного центра социального обслуживания Светлана Марченко.

Кроме того, посетителям выставки также был презентован видеоролик «Арктика глазами детей».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, форум национальных достижений проходит с 3 по 27 февраля в Москве в рамках выставки «Россия». Его основная цель – представить широкой аудитории достижения всех регионов нашей страны. В рамках тематического дня, 7 февраля, прошло более 130 мероприятий для всей семьи.

Фото: https://gov-murman.ru