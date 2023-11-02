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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 17:00

На выставке «Россия» запустят квест по «Серебряному ожерелью»: в том числе задания нужно будет выполнять на стенде Мурманской области

Одна из важных идей международной выставки-форума «Россия» – объединить всех соседей. Для мероприятия регионы Северо-Западного федерального округа создали совместный квест по «Серебряному ожерелью». Мероприятие объединит экспозиции Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. 

«Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, созданный в 2012 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, состоит из комплекса маршрутов в 11 регионах страны. 

Поучаствовать в квесте смогут все посетители выставки «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Для этого нужно прийти в сектор В павильона №75. 

Для прохождения нужно получить паспорт туриста на любом из 11 стендов регионов-участников, а затем перейти по QR-коду на сайт с регистрацией. Для открытия блоков заданий необходимо ввести на сайте специальный пароль на стенде каждого региона. Задания квеста помогут лучше узнать историю, познакомиться с культурой и природными особенностями регионов «Серебряного ожерелья».

В первый день форума квест откроется в 11.45 и будет работать до 20.00, далее ежедневно в дни работы экспозиций с 14.00 до 16.00 и с 18.00 до 20.00.

За прохождение игры участник будет получать отметку в выданный паспорт. Каждому, кто пройдёт квест, достанется гарантированный сувенир. Самые успешные получат призы, в том числе туристическую поездку в один из регионов «Серебряного ожерелья», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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