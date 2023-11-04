На XV международном кинофестивале «Северный характер» будет много фильмов мурманских авторов

На XV международном кинофестивале «Северный характер», который стартует в Мурманске 13 ноября, зритель увидит небывалое количество фильмов мурманских авторов.

«В конкурсную программу кинофестиваля попал один фильм – фантастическая короткометражка «Титан», которую снимали в Мурманске, Кольском районе и ветропарке около Териберки, - рассказала председатель кинофестиваля Светлана Солдатова. – Однако много фильмов заполярных авторов будут показаны вне конкурса».

Это фильм «Тренер», снятый в Мончегорске при поддержке Фонда «Живая классика», фильм «Время памяти» мурманской студии «Креатон», фильм «Цвет радости», снятый в Североморске.

Ещё две короткометражки, которые зритель увидит во внеконкурсной программе, мурманчане сняли при поддержке гранта губернатора Мурманской области.

Это фильм Виталия Артемьева «Северный герой» - история о простом парне, которого Север наградил суперспособностями.

И фильм Кристины Бородиной «Куда подальше» о зазнавшемся столичном блогере, которого отправили снимать репортаж в заполярную тундру.

Будут и ещё два премьерных показа – фильмы, снятые продюсерским центром «Северный характер» и выпускниками киношколы «Нордфильм», – «Пацаны» и «Рыбный день».

«Кинофестиваль «Северный характер» - это отличная площадка для показа мурманского кино, - говорит Светлана Солдатова. – Кинофестиваль на протяжении многих лет всегда поддерживал местных авторов. Кинопоказы мурманского кино всегда вызывают большой интерес у зрителя и на них всегда аншлаг: приходит вся съемочная группа, включая актеров мурманских театров, приходят друзья и родные. Напоминаю, что кинопоказы будут проходить бесплатно в кинотеатре «Мираж Синема» в «Мурманск Молле». Советую приходить заранее, чтобы занять лучшие места».

Фото (Центр кинопроизводства Мурманской области со съёмок фильма «Титан»): предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».