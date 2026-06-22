На XXXVII конференции регионального отделения «Единой России» утверждён список кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу, а также по одномандатным избирательным округам

20 июня губернатор Андрей Чибис принял участие в XXXVII конференции Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Она состоялась в Центре научно-технологического творчества «Родина».

«Родина» – это знаковое место для многих поколений северян. Я видел каждый этап, каждую попытку сдвинуть возрождение «Родины» с мертвой точки. Сейчас здесь дети получают современное образование на уникальном оборудовании. Это имеет очень важное символическое значение – наша страна и Мурманская область имеют очень крепкую основу, заложенную многими поколениями тех, кто живёт на этой земле. Мы с вами прошли и до сих пор проходим через многие испытания: ковид, санкции, кризисы. Но благодаря искреннему самоотверженному труду мы сегодня наблюдаем активное развитие во всех сферах», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что XXXVII конференцию необходимо воспринимать как отправную точку.

«Мы показали, что умеем возрождать даже то, что годами считалось безнадежным, и с таким же настроем пойдём дальше. 31 мая завершилось предварительное голосование. Почти 60 тысяч жителей приняли участие в нём. Результаты говорят о главном: люди доверяют партии и готовы участвовать в принятии решений, а не наблюдать за процессом со стороны. Конкуренция была серьёзной – в среднем шесть человек на место. Победителями стали 111 человек, все кандидаты имеют активную жизненную позицию и, уверен, будут приносить пользу северянам. Среди них – 13 участников специальной военной операции, из них трое – Герои России», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что свыше двух месяцев происходит сбор предложений в Народную программу «На Севере – жить!», и на сегодняшний день уже поступило более 25 тысяч предложений.

«За каждой инициативой стоит конкретный человек и вопрос, требующий решения. Полученные в ходе встреч с избирателями предложения станут основой обновления Народной программы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство «Единой России», а также коллег из арктических регионов за поддержку нашей инициативы по созданию отдельного Арктического раздела в Народной программе. Для нас это принципиально важное решение. Арктика – это люди. Люди, которые живут и работают в непростых условиях, растят детей и связывают свое будущее с Севером», – подчеркнул Андрей Чибис.

Помощь фронту – ключевое направление Народной программы «На Севере – жить!». С марта 2022 года на базе партии Единой России работает гуманитарный центр «Север помогает». За четыре года центр вырос в самое масштабное волонтерское движение Мурманской области, объединив тысячи неравнодушных северян, которые каждый день помогают бойцам и их семьям. Андрей Чибис провёл церемонию награждения Почётным знаком за оказание помощи и поддержки при проведении специальной военной операции «СВОих на бросаем» активистам гуманитарного центра.

В рамках конференции было проведено тайное голосование, а затем утверждён список кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу, а также по одномандатным избирательным округам. Также в ходе конференции делегаты избрали Эдуарда Шмидта делегатом Всероссийского XXIII съезда партии. Мурманскую область на съезде, согласно установленной норме представительства, представит один человек.

Эдуард Шмидт – машинист электровоза Кольской ГМК, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, награждённый медалями «За отвагу» и «За участие в СВО». С 2025 года он является депутатом Совета депутатов Печенгского округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569834/#&gid=1&pid=64