На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас нужен опытный капитан судна, которому будут платить зарплату от 370 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Отметим, что в среднем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях российской судостроительной отрасли на данный момент находится на уровне 65 тысяч рублей.

На период стоянки, проведения диагностики и ремонта судовых кранов в порту Мурманск, требуется капитан на якорную баржу для строительства морских подводных трубопроводов.

У кандидата должны быть действующие рабочие дипломы в соответствии с установленными требованиями, пройденная медкомиссия. Работодатель ждёт ответственного и коммуникабельного специалиста и предлагает сменный график работы.

В вакансии указано, что для участия в отборе необходимо направить CV на русском и английском языках, а также копии документов.