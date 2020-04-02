На Яндекс.Картах появились инфоточки, предупреждающие об ограничении въезда на территории Мурманской области, закрытые на карантин

На Яндекс.Картах появилась информационные точки об ограничениях въезда в некоторые населённые пункты Мурманской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На данный момент метки предупреждают о КПП, выставленных по дороге в Апатиты и Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Ковдорский район, Белокаменку, Ура-Губу и Териберку. На всех контрольно-пропускных пунктах работают сотрудники полиции.

Информация об особом режиме также дублируется на портале «Наш Север» в разделе «Карты» и будет обновляться по мере необходимости.

Кроме того, как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на трассе установлено семь табло переменной информации, предупреждающих об ограничениях въезда в указанные муниципалитеты региона.

Решение об ограничительных мероприятиях в связи с угрозой распространения COVID-19 принято региональным оперативным штабом во главе с губернатором и закреплено постановлениями регионального правительства.

На территориях с особым режимом ограничен въезд граждан без постоянной или временной регистрации, за исключением экстренных и государственных служб, а также случаев исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих деятельность на этих территориях.

Въезд граждан и проезд спецмашин через контрольно-пропускной пункт происходит по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Представители организаций, которые работают в муниципалитетах, обязаны предъявить на посту документы, подтверждающие основание для въезда на закрытую территорию.

Билеты на междугородние автобусные рейсы в эти населенные пункты продаются только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в муниципалитетах, расположенных по пути следования.

В пунктах пропуска на автоподъездах к населенным пунктам все въезжающие проходят обязательную бесконтактную термометрию для выявления признаков простудных заболеваний.