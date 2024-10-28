На ярмарке «Наша рыба» расширен ассортимент кулинарных блюд из рыбы

На еженедельной ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» теперь представлена не только свежемороженая, копченая, слабосоленая и консервированная рыбная продукция, но также и широкий ассортимент кулинарных блюд с рыбой от мурманской компании.

Посетители ярмарки могут купить и полакомиться пирожками с рыбной начинкой, рыбными оладушками, салатами, а также тресковыми котлетами с кальмаром, рыбными зразами с сырной начинкой, рыбацкими котлетами, стейком из палтуса и многими другими восхитительными блюдами из свежей приготовленной рыбы.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, посетить еженедельную ярмарку и ознакомиться с новинками можно каждую субботу с 10 до 17 часов в ТРЦ «Форум».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/