На юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началах

17 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова прошла пятая юбилейная образовательная конференция «Звезда Севера». Более 1000 участниц из разных военных гарнизонов и городов Мурманской области собрались на одной площадке, чтобы услышать бесплатные лекции и мастер-классы, направленные на раскрытие потенциала и самореализацию. На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к гостям обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня особое время для нашей страны и большинство из вас – жёны бойцов, которые сейчас на передовой и в дальних походах защищают страну. А вы в это время выполняете миссию по защите своей семьи. Вы заботитесь о детях, создаёте домашний уют, работаете и, что важно, ещё находите время, чтобы помогать участникам СВО – делаете маскировочные сети, окопные свечи, сухие пайки. Я преклоняюсь перед жёнами наших бойцов. Наша страна всегда развивалась благодаря силе духа женщин, и сегодня вы – яркий тому пример. Огромное спасибо за ваш по-настоящему женский подвиг. Продолжайте зажигать звёзды на погонах своих мужей!» – сказал губернатор Андрей Чибис и поблагодарил свою супругу Евгению за идею и реализацию такого объединяющего проекта.

Среди участниц конференции – жёны военнослужащих, женщины-военнослужащие и жёны участников СВО из Мурманска, Североморска, Заполярного, Печенги, Алакуртти, Видяево, ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск и небольших отдалённых закрытых гарнизонов региона. Всего более 1000 участниц.

Проект «Звезда Севера» представлен на Евразийском женском форуме. Гостей и участниц пятой конференции по видеосвязи поприветствовала председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ Галина Карелова.

«Важно, что среди участниц конференции женщины, которые сами несут военную службу, а также жёны и дочери военнослужащих. Вам досталась нелегкая миссия вместе с мужчинами, отцами, братьями, мужьями защищать северные рубежи России. Все вы – часть сильной команды женщин, которые подставят плечо и окажут помощь в трудных жизненных ситуациях, а также разделят радость от успеха», – отметила Галина Карелова.

За пять лет проведения проекта более 25 тысяч женщин прошли лекции и тренинги в разных форматах. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флоте. За пять лет проведения проекта команда разработала более 100 лекций по психологии, женскому здоровью, воспитанию детей, красоте и стилю, адаптированных под запросы жён военнослужащих.

«Самое главное достижение проекта – это результаты наших участниц. Девушки начинают верить в себя, они видят, что тоже так могли бы. Мы гордимся каждой участницей, которая выросла из «Звезды Севера» и «Творческой осени», создала собственный проект и уже сделала шаг вперёд. Это и есть сила единения и объединения – то, что мы закладывали изначально в проект», – сказала идейный вдохновитель конференции «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

На юбилейной конференции «Звезда Севера», основанной на принципах интеллектуального волонтёрства, 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска вновь делились с участницами своими знаниями на добровольческих началах.

В этом году в рамках конференции работает специальная детская комната, где женщины, которые приехали из дальних гарнизонов, могли оставить своего ребёнка под присмотром профессиональных аниматоров.

«Мы понимаем, что женщинам бывает не с кем оставить детей, чтоб поехать на то или иное мероприятие. Благодаря всероссийскому проекту «Всей семьёй», приуроченного к Году семьи, у нас получилось организовать развлекательное пространство, где мамочки могут оставить своих детей, а сами в это время посетить лекции и мастер-классы», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, участницы могли отправить почтовые открытки, делали красивые снимки на память в фотозоне, а на стойке красоты добавляли яркие штрихи в свой макияж. Также в рамках конференции работали специальные стойки, где всех желающих консультировали специалисты партнёров проекта.

«Звезда Севера» ежегодно проходит по инициативе Единого волонтёрского центра Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области и командования Военно-морского флота РФ.

Проект поддержан главнокомандующим ВМФ РФ Николаем Евменовым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя Государственной Думы Ириной Яровой, министром Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Мастерской управления «Сенеж».

Фото: https://gov-murman.ru