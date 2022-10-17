На юбилейных «Феодоритовских чтениях» в Мурманске обсудят духовное наследие и традиции российского Севера

Юбилейная научно-просветительская историко-краеведческая конференция «Феодоритовские чтения» пройдет в Мурманске с 21 по 23 октября.

Мероприятие организовано Мурманской митрополией совместно с Кольским научным центром Российской Академии наук, региональными министерством образования и науки и минкультом, а также Мурманским арктическим государственным университетом. Конференция проводится с 2006 года и названа в память о выдающемся христианском подвижнике, замечательном богослове и книжнике – преподобном Феодорите Кольском.

Сегодня чтения – одна из самых крупных гуманитарных конференций в регионе, собирая на своих площадках широкий и представительный круг ученых, исследователей, музейных и архивных работников из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Новгорода, Мурманска и Мурманской области. В них принимают участие ведущие специалисты в области истории, истории культуры и искусства, теологии и истории Церквей.

Открытие конференции и пленарная часть пройдут на площадке Мурманского областного драматического театра 21 октября, далее секционные слушания по направлениям состоятся в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке. В нынешнем году в конференции выступят с докладами более 60 исследователей, учёных, докторов и кандидатов наук – их работы будут посвящены освоению Севера, археологическим и этнографическим исследованиям, культуре и искусству, а также теме Севера в церковной истории.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках конференции пройдут несколько выставок, презентаций и кинопоказов. Также в этом году в программу проведения юбилейных XV Феодоритовских чтений включен традиционный научно-просветительский лекторий для студентов и учащихся старших классов образовательных учреждений «Образ родного края», где специалисты различных областей знаний познакомят юную аудиторию с новыми исследованиями и открытиями.

Подробную программу конференции можно найти на сайте Мурманской епархии.

Фото: https://gov-murman.ru