Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 08:00
На юге Мурманской области температура воздуха днём поднимется до +20°
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 мая наш регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Баренцевом море, существенных изменений в погоде не ожидается.
Сегодня, 28 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°, на юге до +20°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
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VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
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