На юге Мурманской области температура воздуха днём поднимется до +20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 мая наш регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Баренцевом море, существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 28 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°, на юге до +20°.