На Юкспорском месторождении нового горизонта +10 метров Кировского рудника ГОК «Апатит» добыта первая руда

Реализация проекта развития нового подземного горизонта +10 метров на Кировском руднике началась в 2015 году. Его актуальность была продиктована необходимостью развития рудно-сырьевой базы и компенсации выбывающих мощностей.

В работах по подготовке объекта к эксплуатации были заняты порядка 2 тысяч специалистов из более чем 50 подрядных организаций. Работы велись в подземных условиях, с применением самых передовых технологий и уникальных технических решений, в числе которых безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъёмности. Дробильно-доставочные комплексы созданы с использованием материалов и технологий, повышающих ресурс сооружений, а современное оборудование обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого из двух – Кукисвумчоррского и Юкспорского крыльев горизонта.

В начале февраля 2022 года был завершён первый этап инвестиционного проекта – состоялся запуск опытно-промышленных испытаний на дробильно-доставочном комплексе №1 и комплексе локомотивной откатки Кукисвумчоррского крыла горизонта +10 метров.

Вместе с тем работы по развитию горизонта +10 метров Кировского рудника были продолжены – велись работы по монтажу оборудования и подготовке к эксплуатации дробильно-доставочного комплекса и дополнительного рудовыдачного тракта месторождения Юкспор. В рамках опытно-промышленных испытаний 24 октября здесь была добыта и отгружена на обогатительную фабрику первая партия апатит-нефелиновой руды.

- Успешный запуск опытно-промышленных испытаний на дробильно-доставочном комплексе месторождения Юкспор — это очень большое событие не только для Кировского филиала АО «Апатит», и компании «ФосАгро», но и для всего отечественного АПК. Новый горизонт станет прочным фундаментом дальнейшего развития нашего предприятия, будет способствовать увеличению объёмов добычи руды и, как следствие, позволит нам оставаться надёжным поставщиком ценного сырья для производства востребованных как в России, так и за рубежом минеральных удобрений. Всё это результат совместной работы проектировщиков, строителей, инженеров и горняков нашего предприятия. От всей души благодарю и поздравляю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, - сказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Объём инвестиций «ФосАгро» в проект по развитию горизонта +10 метров Кировского рудника превышает 36 млрд рублей. В результате общий объём запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн.

Ожидается, что уже в 2023 году производительность горизонта составит 2,7 млн тонн, а к 2028 году достигнет 9,4 млн тонн в год. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объёмов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. С выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объёме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%.

Кировский рудник – крупнейший и старейший рудник не только Кировского филиала АО «Апатит», но и всего Кольского Заполярья. Его история отсчитывается с 1929 года. В настоящее время рудник ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений. Он входит в пятёрку крупнейших подземных рудников мира и является одним из крупнейших в Европе. На сегодня его годовая производительность составляет более 23 млн тонн руды. Протяженность дорог в подземке Кировского рудника превышает 380 км, что в три раза больше, чем эксплуатационная длина линий метро Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Апатит».