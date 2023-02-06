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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.23 09:00

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожены более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 5 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской Народной Республике, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

За сутки уничтожены свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах населённых пунктов Яснобродовка и Победа Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожены более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области.

Кроме того, на данных направлениях уничтожено два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населённых пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Водяное Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Егоровка Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области.

Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS» в районах населённых пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области».

  

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12453539@egNews

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