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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.22 09:00

На Южно-Донецком направлении а районе н.п. Владимировка уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ

На Донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 10 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи.

Кроме того, в районе населённого пункта Владимировка уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Бахмутское и Клещиевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражено 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197-ми районах.

В районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики на огневой позиции уничтожено две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Комсомольское, Новогоровка, Жовтневое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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