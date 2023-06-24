На Южно-Донецком направлении на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 23 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

На Положском тактическом направлении, а также в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожены более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Кроме того, в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.

В районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре тактические ракеты «Точка-У», а также пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Акимовка и Копани Запорожской области».

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