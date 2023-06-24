О молодёжи Мурманской области – языком статистикиКлючевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 24 июня в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 09:00

На Южно-Донецком направлении на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 23 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

На Положском тактическом направлении, а также в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожены более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Кроме того, в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.

В районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре тактические ракеты «Точка-У», а также пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Акимовка и Копани Запорожской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 6 серия 2 (16+)21:50«Дискотека СССР». Концерт '2022, часть 2 (16+)23:10«Заповедное ожерелье Байкала». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро теряет почти 45 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика