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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 09:00

На Южно-Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Министерство обороны Российской Федерации 18 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

Кроме того, уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Соль Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Кроме того, в районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и «Град».

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трёх штурмовых групп в направлении населённых пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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