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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.24 09:00

На Южно-Донецком направлении освобождён населённый пункт Мирное Запорожской области

На Авдеевском направлении противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 17 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании.

На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населённого пункта Козинка Белгородской области. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Мирное Запорожской области, а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО «Vampire» чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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