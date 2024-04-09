На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 8 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица «Мста-Б», три 152 мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и две 155 мм гаубицы М119 производства США, а также 122 мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS».

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