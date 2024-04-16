На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы: «Пластун» и «Анклав-Н».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП «Marder» производства ФРГ и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil