23 марта Мурманский арктический университет проведёт масштабный День открытых дверей для поступающих в 2024 году – с участием всех институтов и факультетовВ Мурманской области запускаются ещё три направления движения медицинских шаттлов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 09:00

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» России улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ

На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 20 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики отражено две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20, две гаубицы: М119 производства США и L119 производства Великобритании, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражено семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня «Град», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30-40 лет, системные администраторы — после 50 лет
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Убийство на троих». Художественный сериал, 3 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области хотят зарплату выше: запросы выросли почти на 10 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Рубль находился в относительном равновесии в преддверии заседания совета директоров Банка России-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика