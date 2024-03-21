На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» России улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ

На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 20 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики отражено две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20, две гаубицы: М119 производства США и L119 производства Великобритании, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражено семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня «Град», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США».

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