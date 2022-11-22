Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Кроме того, ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Новодаровка. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян. Уничтожены более 20-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.

В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.

Кроме того, в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области.

Кроме того, перехвачено 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое Донецкой Народной Республики».

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