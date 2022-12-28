На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника за сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих

Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 27 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Песчаное Луганской Народной Республики уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Ещё одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населённого пункта Преображенка в Запорожской области. В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В районах населённых пунктов Красногоровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольгинка, Гусельское Донецкой Народной Республики, а также Переможное Запорожской области. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районе города Дебальцево Донецкой Народной Республики».

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