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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.23 09:06

На Южно-Донецком направлении в результате ударов артиллерии ВС РФ за сутки уничтожены свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков

В районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наёмников.

Министерство обороны Российской Федерации 4 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожены более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населённого пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых  пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, за сутки уничтожены свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.

В районах населённых  пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населённых  пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наёмников.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

В районах населённого пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожено три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики и населённого пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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