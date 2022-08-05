На южном побережье Мотовского залива Баренцева моря началась совместная поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества

В течение 10 дней поисковая группа, в состав которой вошли военнослужащие бригады морской пехоты, отдельного морского инженерного полка и отдельного автомобильного батальона Северного флота, а также представители Чувашского регионального РГО, планирует обследовать территории боевых действий, проходивших в период 1941-1944 годов на южном побережье Мотовского залива Баренцева моря.

Возглавляет экспедицию начальник отделения службы ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота подполковник Дмитрий Дулич, за плечами у которого огромный опыт поисково-экспедиционной деятельности на территории Кольского Заполярья.

В ходе экспедиции будут изучены места десантов и боёв 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии и 12-й особой бригады морской пехоты Северного флота. Поисковая группа обследует советские и немецкие фортификационные сооружения – траншеи, щели, бомбоубежища, остатки вооружений и военной техники. Найденные образцы, представляющие музейную ценность, планируется вывезти и подготовить к выставке в составе экспозиции Военно-морского музея Северного флота.

Также планируется проверить состояние ряда памятных знаков, осуществить поиск неучтённых воинских захоронений и обустроить места уже известных.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году поисковая группа обследовала остров Кильдин в северо-восточной части Баренцева моря, где в годы Великой Отечественной располагалась военная база. Участники экспедиции обнаружили береговую артиллерийскую батарею с башенными установками МБ-2-180, построенную в 1930-х годах, подземное хранилище торпедных катеров в бухте губы Долгая Западная, уникальный «Объект-101» берегового ракетного комплекса «Утёс» (сохранилось только два экземпляра — в Крыму и на Кильдине). Исследователи восстановили четыре памятника на захоронениях погибших близ озера Могильное.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431662@egNews