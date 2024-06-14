На Поморской набережной в Коле пройдёт большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому днюКурс евро снизился почти на 91 копейку, доллар теряет 81 копейку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.24 10:00

На заключительном в шестом созыве заседании Совета депутатов города Мурманска было рассмотрено 23 вопроса

Первым выступил начальник УМВД России по городу Мурманску, полковник полиции Александр Талалаев с докладом о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности возглавляемого подразделения за 2023 год.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пристальное внимание в 2023 году уделялось профилактике и раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Как отметил Александр Талалаев, в 2023 году состоялись рабочие встречи с представителями банков, расположенных на территории областного центра, посвящённые вопросам взаимодействия в части пресечения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Среди прочих вопросов прошло обсуждение передачи имущества из муниципальной собственности в региональную и федеральную.

Также депутаты приняли отчёт об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год. Все социальные обязательства выполнены.

Ещё одним вопросом стало утверждение проекта актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения Мурманска.

Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, депутаты назначили датой проведения выборов депутатов Совета депутатов седьмого созыва, Следующее заседание в новом составе состоится этой осенью.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27584&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:30«Ландшафтный дизайнэто просто!». Познавательная программа, Сезон 2 (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона-PRO Валюту (16+)Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика