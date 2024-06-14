На заключительном в шестом созыве заседании Совета депутатов города Мурманска было рассмотрено 23 вопроса

Первым выступил начальник УМВД России по городу Мурманску, полковник полиции Александр Талалаев с докладом о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности возглавляемого подразделения за 2023 год.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пристальное внимание в 2023 году уделялось профилактике и раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Как отметил Александр Талалаев, в 2023 году состоялись рабочие встречи с представителями банков, расположенных на территории областного центра, посвящённые вопросам взаимодействия в части пресечения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Среди прочих вопросов прошло обсуждение передачи имущества из муниципальной собственности в региональную и федеральную.

Также депутаты приняли отчёт об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год. Все социальные обязательства выполнены.

Ещё одним вопросом стало утверждение проекта актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения Мурманска.

Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, депутаты назначили датой проведения выборов депутатов Совета депутатов седьмого созыва, Следующее заседание в новом составе состоится этой осенью.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27584&page=1