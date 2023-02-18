В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты рассмотрели и высказали своё отношение к ряду федеральных инициатив - проектам законов, регулирующим вопросы строительства, водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Один из проектов вносит изменения в статьи 6 и 8 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». На законодательном уровне предлагается закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства.

Михаил Павлов отметил значимость данной инициативы, как для граждан, так и для застройщиков.

- Снижается финансовая нагрузка на граждан, для которых строящееся жилое помещение является единственным, также уменьшается стоимость строительства для застройщика, и как следствие - цена жилого помещения.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a20/05kdebwxjag1tnuofonpmazr33osd19h.JPG