2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёйМарина Табейкина: почему кому-то везёт, а кому-то не везёт с родителями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 15:00

На законодательном уровне предлагается закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты рассмотрели и высказали своё отношение к ряду федеральных инициатив - проектам законов, регулирующим вопросы строительства, водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Один из проектов вносит изменения в статьи 6 и 8 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». На законодательном уровне предлагается закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства.

Михаил Павлов отметил значимость данной инициативы, как для граждан, так и для застройщиков.

- Снижается финансовая нагрузка на граждан, для которых строящееся жилое помещение является единственным, также уменьшается стоимость строительства для застройщика, и как следствие - цена жилого помещения.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a20/05kdebwxjag1tnuofonpmazr33osd19h.JPG

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:20Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Пеликан». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Клиентам АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата услуг через «Систему быстрых платежей»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Все вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика