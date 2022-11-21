На закрытие «Вахты памяти-2022» в Мурманск впервые приехали поисковики из 63 регионов России

Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На прошлой неделе в Мурманске прошло знаковое событие для всей страны – закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти-2022». К нам впервые приехали представители поисковых отрядов из 63 регионов России. Для нашего города-героя это знаменательное событие», – отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что в Мурманской области работа по сохранению памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне ведётся на постоянной основе.

«Мы на уровне регионального правительства, общественных организаций вместе со всеми неравнодушными северянами ведём постоянную работу по сохранению памяти о подвигах защитников Отечества. Благодарю организаторов и всех участников «Вахты памяти» за вклад и трепетное отношение к нашей истории, ко всем тем событиям, которые связаны с победой в Великой Отечественной войне», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru