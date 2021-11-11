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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 17:00

На закупку лекарств для амбулаторных пациентов дополнительно направят более 24 миллионов рублей

В Мурманской области продолжается бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с ОРВИ и ковидом, которые лечатся на дому. Препараты назначаются и выдаются врачом или фельдшером при посещении пациента.

Выдача бесплатных лекарств пациентам с ОРВИ производится по распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за счёт средств регионального бюджета.

Необходимыми бесплатными лекарственными препаратами за период пандемии за счет областного бюджета обеспечены уже более 93,5 тысячи пациентов. А также почти 45 тысяч пациентов получили препараты от ковида за счёт средств федерального бюджета.

Губернатор Мурманской области подписал постановление, согласно которому ещё 24,8 млн рублей направят на закупку лекарств для населения. Такое решение принято с учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки для того, чтобы избежать дефицита лекарств, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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