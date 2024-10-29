На замену повзрослевшим членам Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе придут молодые

В Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и согласовали досрочное прекращение полномочий по причинам смены места жительства и достижения 36-летнего возраста трёх членов Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

В ближайшее время председателем Думы будет предложено муниципальным образованиям внести предложения по новым кандидатурам, которые продолжат представлять интересы муниципалитетов в Молодёжном парламенте.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31032/