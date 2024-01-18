На замену водоподогревателей в МКД Мурманска планируют выделить средства из резервного фонда

В 2024 году региональное правительство планирует выделить Министерству строительства Мурманской области дополнительные средства на капремонт жилья. Из резервного фонда Кольского Заполярья будет направлено 11,166 миллиона рублей на замену водоподогревателей в шести домах Мурманска.

Решение об этом было принято по итогам оперативного совещания с губернатором Андреем Чибисом, проект постановления правительства Мурманской области опубликован на портале «Открытый регион».

«Средства на эти работы в региональном бюджете на 2024 год не предусмотрены. Но, поскольку вопрос социально значимый, было решено заменить водоподогреватели в домах мурманчан в наступившем году», – прокомментировал исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Руководитель пояснил, что субсидия рассчитана, в частности, на строительно-монтажные работы. В проекте постановления сказано, что эксперты также проведут оценку технического состояния домов, разработают проектную документацию и осуществят строительный контроль.

Деньги областному Фонду капремонта перечислят в рамках региональной госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда» и национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru