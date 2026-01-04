На западе и центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 января и ночью 6 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, температура воздуха -18-23°, при прояснениях -27-32°, в отдельных районах -35-38°.

Днём 6 января ожидается увеличение количества облачности, на большей части территории нашего региона снег различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха до -8-13°, в центральной части -17-22°, местами -23-30°.

Сегодня, 4 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -18-23°, в центральных районах -27-32°, при прояснениях -35-38° в течение суток. Гололедица.

5 января - ветер юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -26-31°, при прояснениях -35-38°, местами -17-22° в течение суток. Гололедица.

6 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег, ночью и утром туман, изморозь. Температура воздуха ночью и утром -26-31°, при прояснениях -35-38°, местами -17-22°, днём -8-13°, при прояснении -17-22°, в центральных районах -25-30°. Гололедица.

Предупреждение

3 января в 19-23 часа на западе и центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 6 января.