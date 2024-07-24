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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 08:00

На западе и в центральных районах Мурманской области ожидается сильная жара

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области 24 июля сохранится жаркая без осадков погода: днём температура воздуха +23+29°, местами на западе и в центральных районах +30+32°.

25 июля в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы составит: на севере области +20+25°, на юге +24+29°.

В Мурманске 22 июля 2024 года был перекрыт максимум температуры воздуха этого дня: новое значение +29,2°. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха составляло +28,7° и наблюдалось в 1934 году.

Сегодня, 24 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16º, на востоке +7+12º, днём +24+29°, на западе и в центральных районах области +30 +32°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

24 июля в районе г. Полярные Зори и 24-26 июля в Кандалакшском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

24-28 июля на большей части Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности. Днём 24 июля на западе и в центральных районах Мурманской области ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха +30+32°С.

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На реках Мурманской области установилась летняя межень.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 4-23 см, на р. Поной на 35-55 см, на р. Умба — на 74 см.

23 июля температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляла +13 +23ᵒС, на горных реках +7 +8ᵒС.

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