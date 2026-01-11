На западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман.

Сегодня, 11 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, на западе и в центральных районах -35-38° в течение суток. Гололедица.

12 января - ветер переменный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, на западе местами -35-38° в течение суток. Гололедица.

13 января - ветер юго-восточный 2-7 м/с. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20° в течение суток, ночью при прояснениях -23-28°. Гололедица.

Предупреждение

В течение суток 11 января на западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°.