На западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области сохранится сильный мороз, ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман.

Сегодня, 12 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -28-33°, на западе и в центральных районах -35-38° в течение суток. Гололедица.

13 января - ветер южный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32°, на западе и в центральных районах местами -35-38° в течение суток. Гололедица.

14 января - ветер юго-восточный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32°, в центральных районах -35-38° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

12-14 января на западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°.

11-12 января в период 23-3 часа на юге побережья Норвегии отмечалось усиление южного, юго-западного ветра 30-35 м/с, опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 21-24 часов 12 января.