На западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, 14-15 января местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит 13-14 января -15-20°, при прояснениях -25-30°, местами на западе и в центральных районах -35-38°, 15 января ночью -18-23°, при прояснениях -25-30°, днём -15-20°, в отдельных районах до -25°.

Сегодня, 13 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, на западе и в центральных районах -35-38°. Гололедица.

14 января - ветер южный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -27-32°, в центральных районах местами -35-38° в течение суток. Гололедица.

15 января – ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -25-30°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.

Предупреждение

13 и 14 января на западе и в центральных районах Мурманской области сохранится сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°.