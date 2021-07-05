На западе и в центральных районах Мурманской области температура воздуха в дневные часы поднимется до +32°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 3 и 4 июля +18+25°, 5 июля +23+28°, на западе области местами до +30°.

Сегодня, 5 июля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, местами до +19°, днём +23+28°, на западе и в центральных районах +30+32°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

5 июля по Мурманской области ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности.