Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 июля погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в районе Новой Земли. 27 июля существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +22+27°, на востоке области до+ 15+20°.

28 июля наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, небольшой дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 27 июля, на западе Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, температура воздуха днём +23+28°, на востоке +18+23°.