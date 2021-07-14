На западе Мурманской области пройдёт дождь, усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами дождь.

15 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон: днём на западе области пройдёт дождь, усилится ветер, температура воздуха составит +18+23°.

Сегодня, 14 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер ночью южный слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +13+18º, на юге +18+23°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

14 июля по Мурманской области сохранится: в районе г.Мурманска, г. Полярные Зори, в Ловозерском районе -V региональный класс пожарной опасности; в Терском районе и на юго-западе Кандалакшского района – IV региональный класс пожарной опасности.

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13 июля уровни воды на реках нашего региона выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1- 29 см (на р. Умба - выше на 77 см ). Уровни воды на реках ниже прошлогодних на это время на 5- 50 см .

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 13,0-21,0°, на горных реках 6-9°. Температура воды выше прошлогодней на 1-7°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 13 июля в 8 часов мск была равна +20°.